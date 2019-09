‘’DEUX POIDS, DEUX MESURES’’ A L'EHU DU 1ER NOVEMBRE : Les malades interpellent le wali et demandent une enquête

L’arrêt des véhicules est à peine toléré, rapidement, pour faire descendre ou faire monter un patient. C’est pour contraindre, affirme-t-on, les automobilistes à se garer à l’extérieur de l’hôpital, où ils doivent s’acquitter d’une «redevance » inexpliquée, et assez élevée, d'un montant de 50 Da jusqu'à 100 Da dans un parking sauvage géré par une femme qui aurait, selon certains employés, des relations d’affaires avec un responsable de l’hôpital et l'ouverture d'une enquête est des plus urgente. On interdirait, donc, le stationnement à l’intérieur de l’établissement afin de contraindre les automobilistes à prendre place au parking payant. La différence entre ces deux établissements est énorme, du fait que bon nombre de patients et leurs accompagnateurs se plaignent de la mauvaise gestion de l’EHU, et du mauvais accueil qui leur est réservé avec des attentes interminables pour une consultation et/ou pour l’octroi de médicaments pour les cancéreux, notamment traités au Receptine 150mg, ce qui n'est pas le cas, affirme-t-on, au CHU sous l’œil vigilant du SG M. Allali Noureddine très attentif envers les patients de l’hôpital. Les malades souffrant de cette terrible affection du cancer, reçoivent immédiatement leur dose prescrite par le docteur Farik qui gère la pharmacie de main de maitre. Idem pour la professeur Serradj, du service ORL, accueille des patients des régions de l'ouest du pays, avec un traitement exemplaire en compagnie du professeur Berrada qui entretient de bonnes relations amicales avec ses malades qui sont bien traités. Plusieurs patients rencontrés nous ont déclarés être satisfaits de l’accueil et des traitements prodigués par les responsables et les agents des pavillons 14, 10, tout comme ceux des service de pédiatrie et de cardiologie.