DEUX PERSONNES REPECHEES ET D’AUTRES PORTEES DISPARUES : Encore des victimes de la ‘’harga’’ à Mostaganem

A intervalles, dans une même journée, deux jeunes gens ont été déclarés morts noyés: celui d’une jeune femme et celui d’un jeune homme qui auraient tenté une ‘’harga’’, entre Mostaganem et Benabdelmalek Ramdane. C’est encore un drame de plus pour des familles algériennes qui vont devoir pleurer la perte douloureuse de leurs enfants. Ces derniers malheureux, victimes vraisemblablement d’un naufrage meurtrier venant s’ajouter à un bilan déjà lourd.



Les dernières nouvelles font état du repêchage de deux supposés ‘’harraga’’ qui se seraient noyés en mer. La première victime est une jeune femme parmi d’autres dont l’embarcation a chaviré au large. Ses compagnons sont portés disparus, malgré l’intervention rapide et énergique des gardes-côtes de Mostaganem. Malheureusement, la jeune femme en question, n’a pas eu de chance et a péri noyée et son corps aurait été récupéré, après d’intenses recherches, menées par les éléments de la marine nationale près de la côte. Elle n’a pas été formellement identifiée mais, selon des témoignages, elle semble être âgée d’environ 35 ans, précise notre source. Selon des sources médiatiques, il s’agirait peut-être de la dénommée B.Z. Par ailleurs, la même source rapporte, qu’au large de la côte de Benabdelmalek Ramdane, l’un des pêcheurs a remonté dans ses filets un cadavre dont le corps était visiblement en état de décomposition avancée. Le corps de cet individu a été transféré vers l’hôpital de Mostaganem « Che Guevara » pour être dirigé au niveau de la morgue, aux fins d’autopsie. Cependant, les services de sécurité s’activent à une éventuelle identification, a-t-on appris. En moins de 24 heures, ce sont deux morts qui s’ajoutent à un bilan dramatique qui interpelle tout le monde, sans exception.

Younes Zahachi

