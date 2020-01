DEUX PERSONNES ECROUEES A RAHOUIA (TIARET) : Saisie de papier utilisé dans la falsification de faux billets

Vendredi passé, les éléments de la gendarmerie nationale de la brigade de Rahouia, à 45 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, ont arrêté 2 personnes qui étaient à bord d'une voiture de marque "Peugeot 405" , lors d'un barrage dressé au niveau de la sortie de cette commune, apprend-on auprès d'une source sécuritaire. Le contrôle d'identité et d'affiliation, a permis aux gendarmes la découverte de 4.000 coupons de papiers destinés à la falsification de billets de 1.000 et 2.000 dinars. Notre source précise que les coupons de papier ont été saisis, la voiture a été mise en fourrière. Lors de l’enquête, il s'est avéré que l'une des 2 personnes arrêtées était originaire de "Oued-Essalem"(wilaya de Relizane). Il est utile de signaler que ces coupons de papier étaient destinés à la falsification de faux billets de type 1.000 et 2.000 dinars. Présentées, par devant le magistrat instructeur, prés le tribunal de Tiaret, les 2 personnes ont été placées sous mandat de dépôt, indique notre source.