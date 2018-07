DEUX MORTS A MOSTAGANEM : Un baigneur tué par un jet-ski à Hadjadj plage

Un nouveau drame frappe la plage de Hadjadj et qui survient au moins d’une semaine ou les pplages de Mostaganem ont enregistré plusieurs noyades. En effet, deux jeunes sont morts ce vendredi au large de la plage de Hadjadj. Le premier est mort par noyade son corps a été retrouvé samedi à l’aube et le deuxième cas il s’agit d'un baigneur qui a été fracassé a la tête par un jet ski, le laissant sans vie sur place. Ces deux nouveaux drames interviennent après une semaine particulièrement agitée par une série de noyades. Malgré l’intervention très rapide des équipes de la protection civile et la sensibilisation sur les lieux, la mer continue à faire des victimes dues aux non respects des interdictions de baignade dans les zones dangereuse et les risques d’accidents mortels perpétrés par les jets ski.