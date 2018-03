DEUX COMMISSIONS D’EXPERTS POUR L’ETUDE DES DEMANDES : Le transport aérien et maritime s’ouvre au privé

Les deux commissions ont été composées d'experts et de cadres expérimentés dans le domaine des transports d'une manière générale et des marchandises, en particulier. Ils ont été chargés d'étudier les dossiers des opérateurs privés nationaux qui ont déposé des demandes pour exercer dans le domaine du fret maritime et aérien, a rapporté l'APS, citant le ministre du secteur en marge de l'inauguration d'une école des métiers affiliée à la Société nationale des grands travaux routiers de Réghaïa. Concernant le nombre de demandes déposées, le ministre a souligné que la qualité de la performance des entreprises privées qui désirent assurer le fret aérien et maritime était plus importante que leur nombre, d'où l'impérative nécessité de veiller à ce que les demandeurs répondent aux normes et critères recommandés pour cette activité si importante et sensible, a-t-il dit. Il a, par ailleurs, indiqué que l'ouverture des transports aérien et maritime des marchandises au secteur privé national contribuerait à la création de postes d'emploi, à l'amélioration de la commercialisation des produits agricoles et industriels des différentes régions du pays, notamment celles du sud, ainsi que la hausse du taux national du transport maritime qui, a-t-il dit, reste en deçà des attentes escomptées. M. Zaalane a relevé que la hausse du volume des échanges commerciaux maritimes de l'Algérie à 25% figurait parmi les objectifs tracés par son secteur pour la période 2025-2030. En janvier, le ministre avait annoncé l'ouverture du fret maritime et aérien aux opérateurs privés algériens en vue de satisfaire les demandes d'exportation. Récemment, il a fait état de la réception de neuf (9) dossiers d'opérateurs privés pour l'ouverture de l'activité du transport aérien et maritime de marchandises dont cinq (5) dossiers pour le transport maritime et quatre (4) pour la transport aérien.