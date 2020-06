DEUX CAS SUSPECTS AU COVID 19 A MOSTAGANEM : Le siège de la l’APC fermé par mesure de précaution

Deux cas suspects au Covid 19 ont été recensés à l’APC de Mostaganem hier. Il s’agit de deux femmes employées à la Mairie. Pour éviter toute propagation du virus, tout de suite, conscients du risque, les autorités locales ont jugé utile de fermer la mairie par mesure de précaution et un dispositif d’alerte et de prévention a été mis en place au niveau de tous les espaces de l’APC, et ce en attendant les résultats définitifs des tests. Les deux femmes ont été prises en charge conformément aux directives nationales". La wilaya de Mostaganem à l’instar des autres wilayas et villes de l’Algérie a mis en place un dispositif d’alerte et de riposte pour parer à tout imprévu afin de renforcer la prévention et prendre en charge les cas dès leur apparition.