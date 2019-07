DEUX CANDIDATS SE DÉSISTENT: Slimane Chenine, futur Président de l’APN

Le candidat du FLN Mustapha Bouallag, et le candidat des indépendants, Helal Mohamed, ont renoncé à leur candidature à la présidence de l’APN et se sont désistés au profit de Slimane Chenine, député du groupe parlementaire Ennahda-El Adala-El Binaâ. Ainsi, Slimane Chenine, en passe d’être élu nouveau Président de l’Assemblée populaire nationale. Notons que quatre candidats sont en course pour la présidence de l’APN ; il s’agit de Slimane Chenine, Si Affif Abdelhamid (FLN), Benaoula Houari (El-Wafa) et Belmeddah Noureddine (sans appartenance). Rappelons que ce mercredi 10 juillet, les députés éliront à une heure tardive, le Nouveau président de l’APN en remplacement de Mouad Bouchareb.