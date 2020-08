DEUX ARRESTATIONS A ORAN : Mise en échec d’une tentative d’émigration clandestine

Agissant sur information, les éléments de la brigade de gendarmerie de la daïra de Gdyel dans la wilaya d’Oran ont mis en échec une tentative d’émigration clandestine de deux embarcations au niveau des plages de Kristel et de Ain Feranine. Ils ont procédé à l'arrestation de 15 jeunes harraga venus de plusieurs wilayas du pays. C'est lors d'un contrôle de routine qu'ils effectuaient au niveau de ces plages que les éléments de la gendarmerie ont appréhendé de jeunes étrangers à la recherche d'un abri. Une fois arrêtés, et après une minutieuse fouille, ils ont découvert qu'il s'agissait de jeunes harraga. L’enquête diligentée aussitôt a permis l'arrestation de deux passeurs en possession de deux moteurs 360 chevaux et des équipements divers de sauvetage .Tous le matériel de sauvetage et les deux moteurs ont été saisis. Tous les mis en cause en compagnie des deux passeurs vont être présentés devant le magistrat instructeur près le tribunal de Gdyel pour les chefs d'inculpation de tentative d’émigration clandestine.