DETOURNEMENTS DE PROJETS ET DE DENIERS PUBLICS : La police judiciaire de Tiaret enquête

Selon des sources sécuritaires, les services de police judiciaire relevant de la sûreté de daïra de Hemadia, à quelque 80 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret ont ouvert une large et profonde enquête relative à des affaires de détournements de deniers publics et marchés publics estimés à des milliards de centimes dont les acteurs ne sont que des élus et des responsables de cette commune qui actuellement connait une impasse. Les surfacturations des enveloppes ont été au menu de cette inopinée enquête qui a même touché d’anciens responsables au niveau de cette commune où certains élus ont offert à leurs proches et à des personnes influentes des parcelles de terres agricoles tout à noter que cette enquête a touché les périodes s’étalant de 2005 à 2017 étant donné la profonde relation entre les dossiers ouverts et à ce titre, nos sources indiquent que plusieurs anciens responsables et élus ont été touchés par cette enquête et selon une source sécuritaire proche du dossier, les actuels élus, certains cadres et employés ne sont pas épargnés par l’effet "boomerang" de cette enquête menée par des éléments spécialisés de la brigade économique et financière relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret bien appuyés par les services de police judiciaire de la sûreté de daïra de Hemadia. Rien ne va plus à l’heure où nous mettons sous presse dans cette commune qui vit et s’éveille sous la cadence des dysfonctionnements tous azimuts.