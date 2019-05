DETOURNEMENT DU FONCIER ET DILAPIDATION DE 35 MILLIARDS DE CTS A BIR EL DJIR : Le maire arrêté et le fils de Hamel impliqué

Les éléments relevant de la brigade financière et économique dépendant de la brigade de recherches et d’investigations (BRI) du 10ème arrondissement du chef lieu de la wilaya d'Oran ont procédé jeudi dernier, en début de matinée à l'arrestation du P/APC de Bir El Djir, M. Guenfoud Amine, du secrétaire général de la mairie, de 04 vice-présidents dont l'ex P/APC directeur de la station radio de la wilaya de Saida et 11 cadres de l'Etat inculpés dans des affaires de dilapidation de deniers publics, faux et usages de faux, suivis de détournement d'assiette de terrain appartenant à l'Etat et abus d'autorité . Une série de perquisitions et d’arrestations effectuées depuis jeudi dernier , ont abouti à l’arrestation de tout ce beau monde impliqué dans une affaire de corruption dans le cadre de transactions suspectes évaluées à plus de 35 milliards de centimes, et la vente de156 lots de terrains avec des actes falsifiés. Dans ce cadre, le wali d’Oran, M. Mouloud Cherifi, a été mis au courant de ce dossier, a instruit ses services d’annuler toutes ces transactions. Le vice-président de l’APC mis en cause dans ce dossier a été écarté du service communal de l’urbanisme qu’il occupait. "L'enquête est en cours et devrait se poursuivre à Alger pour compléter le reste de l'affaire", nous ont informés des sources policières, du fait que le traitement de ce dossier pourrait interpeller le fils de l’ex-DGSN , limogé , qui sera entendu par le magistrat instructeur près le tribunal de la daïra d'Oran pour association de malfaiteurs, corruption et dilapidation de derniers publics, passations frauduleuses de marchés publics, de détournement de foncier et autres délits relatifs à la mauvaise gestion. Tous les mis en cause ont été traduits jeudi dernier, en matinée, devant le magistrat instructeur près le tribunal d'Oran, le maire, le SG et les 4 vices présidents ont été placés en détention préventive. En attendant les suites de l'enquête, les 11 autres cadres de l'Etat ont fait l'objet de citations directes et ont été mis sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire du fait que leurs passeports leur ont été retirés. Affaire à suivre …