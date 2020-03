DETOURNEMENT DU FONCIER AGRICOLE A TIARET : Les fellahs de "Koudiat Ejjerad" demandent une enquête

En effet, les accusations portent sur les changements opérés au niveau des frontières cadastrales par certains élus au niveau des 2 communes: K'sar Chellala et Rechaiga, et à cela s'ajoutent les fermetures des itinéraires ainsi que des pistes agricoles. Une autre opération menée par des élus et des responsables au niveau de la subdivision des services agricoles, c’est celle de priver les vrais propriétaires de parcelles agricoles au profit d'autres personnes influentes et ce, malgré d’authentique documentation justifiant les propriétés. Signalons que les pistes destinées aux passages de différents troupeaux d’éleveurs ont été détournés de leur vocation. Ces fellahs dénoncent le grand calvaire dont ils souffrent, et regardent passivement s'ériger sur leurs terres des habitations sans quelconque autorisation, et eu égard à cette situation, où toutes les lois de la République sont bafouées et à première vue, l’on constate que les ordonnateurs de ces détournements, ont fait main basse, en ayant recours à une attestation portant sur le bon voisinage (Houssn-djiouar).Cette attestation ,faudrait-il le rappeler, est une simple invention de certains responsables au niveau des APC et des subdivisions, et qui consiste à "offrir" des parcelles agricoles à côté des vrais propriétaires, et de changer les repères cadastraux...Une pure violation fruit d’une opération inexplicable effectuée en catimini et cette fois-ci , les fellahs, brisant le mur du silence, ont préféré rendre publiques ces violations et revendiquent une enquête, en interpellant la personne du wali de Tiaret.