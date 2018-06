DETOURNEMENT DU FONCIER AGRICOLE A BIR EL DJIR : Le wali d’Oran ordonne l’ouverture d’une enquête

Tendant à préserver les terrains à vocation agricole et touristique, en tant que supports des investissements alternatifs que l’Algérie est appelée à développer afin de faire sortir le pays de l’insoutenable équation de la dépendance aux hydrocarbures. Malheureusement, les prédateurs ne reculent devant rien pour détourner les terres agricoles de leurs vocations initiales et les transformer en terres urbanisables. L'exemple est frappant celui de la commune de Bir El-Djir où 03 terres agricoles ont été détournées par une mafia du foncier qui agit en toute impunité au niveau de la wilaya d'Oran qui a jeté son dévolu sur une exploitation vinicole composait d'arbres oliviers située en plein tissu urbain de la ville de Bir El-Djir en face du nouveau siège de l'APC du chef-lieu de la commune de Bir El-Djir. Pour la morceler en lots de terrain urbanisables, ils ont falsifié des documents officiels selon les informations rapportées par le quotidien arabophone Elwatani qui cite la complicité de hauts responsables qui seraient derrière ce détournement des terres agricoles. Nos sources nous indiquent qu'une plainte a été déposée au niveau du wali d'Oran M. Mouloud Chérifi, qui ce dernier a ordonné à la démolition de l'entourage de la dite ferme agricole qui était détournée par ces prédateurs qui se sont enrichis sur le dos de l'Etat du fait qu'ils ont vendus plusieurs assiettes et lots de terrains implantés dans cette ferme. Fort heureusement, le chef de la daïra de Bir El-Djir a agit en temps opportun et sur décision du wali pour procéder à la démolition de l'entourage de cette exploitation agricole et une enquête fut diligentée par les éléments de la gendarmerie nationale IGF de la wilaya d’Oran et ce, sur demande du wali d'Oran M Cherifi Mouloud qui a ordonné l'ouverture de cette enquête qui suit son cours au niveau de cette importante municipalité où sont impliqués des élus, qui ont fuit hier leurs bureaux suite à la descente de la brigade d'investigation qui enquête sur les lieux de la dite commune de Bir El-Djir qui est entachée de plusieurs irrégularités suivi de mauvaise gestion selon les informations recueillies auprès des résidents et comités de quartiers qui soutiennent fermement la décision du wali d'Oran à leur encontre.