DÉTOURNEMENT DE PRES DE 100 MILLIARDS DE CENTIMES A TIARET : Le directeur d’une agence BADR Bank et un employé écroués

En effet, ajoute notre source, l'affaire a été déclenchée suite à la plainte d'un client ayant voulu retirer son argent et à sa grande surprise, il s'est heurté à un compte vide et cette situation n'a pas laissé les responsables de la direction générale indifférents et à ce titre, une commission a été dépêchée par l'inspection générale de la banque BADR, laquelle a pu débusquer plusieurs montants détournés, s’évaluant à prés de 100 milliards de centimes. Ces opérations de détournements, selon des inspecteurs locaux et régionaux, se sont étalées sur plusieurs mois et ont ciblé les comptes et l'argent de dizaines de clients, lesquels, après avoir été informés que leur argent a été détourné, ont organisé des sit-in devant le G.R.E de la banque BADR, fermant carrément le siège de cette banque et ce, eu égard dans les difficultés financières auxquelles, ils sont devenus proies..Cette situation très critique aurait incité le PDG de la banque BADR, à saisir le wali de Tiaret pour l'informer du sincère engagement de la banque, à indemniser les victimes comme nous l'avons rapporté dans nos précédentes éditions et la condition sine qua none, serait de savoir le réel montant détourné pour pouvoir satisfaire les victimes qui attendent impatiemment leurs indemnisations et à ce sujet, plusieurs observateurs n'excluent pas que les opérations d'indemnisation tiendront beaucoup de temps, en raison des investigations, qui se maintiennent encore et aussi de leur complexité. Nous y reviendrons.