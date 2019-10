DETOURNEMENT DE PLUS DE 7 MILLIARDS DE CENTIMES A LA CNEP DE TIARET : Un employé et un caissier placés sous mandat de dépôt

Ce mercredi, le magistrat-instructeur, près le tribunal de Tiaret a ordonné la mise sous mandat de dépôt, du caissier principal ainsi qu'un employé de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance, retenant contre eux ,les griefs de détournements de fonds publics, apprend-on en exclusivité, auprès d'une source proche du paquet, qui ajoute que cette décision de justice est venue quelques jours après l’incarcération de l'ex-directeur de cette banque, ainsi que la mise sous contrôle judiciaire de 5 employés. En effet, ce dossier très explosif, a fait surface suite à la plainte d'un client qui s'est retrouvé devant un compte vide après plusieurs années d’épargne et cette situation a fait bouger la hiérarchie et plus particulièrement l'inspection régionale, qui lors de ses constats et investigations aurait débusqué des trous financiers estimés à plus de 7 milliards de centimes. Tout à noter que ce manque de grands montants, s'est illustré par des transferts d'argent vers des comptes occultes, ajoute notre source qui nous a informés que ces opérations de transferts d'argent se sont étalées sur plusieurs mois. Par ailleurs, plusieurs contestations et sit-in ont eu lieu devant le siège de la CNEP et lesquelles étaient observées par les personnes victimes de ces détournements et qui se trouvent dans des situations financières critiques et qui attendent impatiemment leurs indemnisations. Certains observateurs s'interrogent sur l'absence de communication prônée par la CNEP, qui n'a émis aucun communiqué relatif à cette affaire. Nous y reviendrons.