DETOURNEMENT DE PLUS DE 637 MILLIARDS A LA DIRECTION DES IMPOTS : 5 individus dont 3 fonctionnaires interpellés

La brigade financière et économique relevant de la police judiciaire de la wilaya d’Oran vient de démanteler un réseau composait de cinq individus, dont trois fonctionnaires de la direction des impôts qui sont à l’origine de l’évasion fiscale de 637 milliards 218 millions de centimes, a annoncé la DGSN sur sa page officielle ‘’ Facebook.’’ Les cinq mis en cause âgés entre 47 et 61 ans sont impliqués dans l’évasion fiscale d’un montant de 637 milliards 218 millions de centimes ont été arrêtés par les éléments de la brigade financière de la police judiciaire de la wilaya d’Oran. La première partie de l’opération a permis l’arrestation de suspects et la récupération de la somme d’un milliard de centimes ainsi qu’une grande quantité d’or. Deux véhicules, un fourgon de marque Chana et une voiture de marque Dacia, ont également été saisis. C’est ce qu'a révélé un quotidien en ligne dans son édition d’hier. Ce dernier évoque les résultats d’une enquête menée par les éléments de la brigade économique et financière de la sûreté de wilaya d’Oran. Ainsi, la Direction des Impôts d’Oran a entraîné son Directeur dans une grave erreur qui pourrait conduire de nombreux responsables à en rendre compte devant la Justice. Par ailleurs, le Directeur de la Direction des Impôts d’Oran a établi un rapport détaillé sur cette affaire et l’a envoyé à la Direction Générale des Impôts. L’enquête suit son cours, pour aboutir prochainement entre les mains de la Justice qui devra trancher sur cet incroyable quotidien dans lequel navigue cette administration pour le moins hors normes !