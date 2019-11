DETOURNEMENT DE FONDS VERS L’ETRANGER : 400 milliards volatilisés dans des opérations fictives

Le tribunal de Dar El Beïda va statuer dans les jours à venir sur une grande affaire de détournement de fonds dans le secteur de montage de micro-ordinateurs. Il s’agit de 400 milliards de centimes volatilisés dans des opérations fictives d’importation de matériel nécessaire au montage rapporte une source médiatique. En effet, trois personnes sont accusées de détournement de fonds vers l’étranger. Elles sont impliquées dans 41 dossiers relatifs aux activités de plusieurs entreprises fictives qui bénéficient de privilèges dans le cadre du soutien à l’investissement. Ces entreprises ont aussi profité d’avantages fiscaux pour l’importation de matériel informatique. Ces dernières n’ayant aucune existence réelle ont transféré des sommes colossales à destination de banques étrangères sous couverture d’importation de matériel informatique et de nécessaires pour des supposées usines de montage en Algérie. Les sommes transférées varient entre 6 et 12 milliards pour chaque opération soit 400 milliards en tout. Ce scandale a été révélé par la direction des douanes de l’Aéroport international d'Alger Houari Boumediene, sur information de la cellule d’investigation financière des douanes, qui a découvert un mouvement suspect de fonds vers l’étranger. L’enquête révèle que le matériel et les pièces destinées au montage se volatilisent d’une façon mystérieuse. Les trois mis en cause ont profité des largesses et des avantages réservés aux investisseurs dans le domaine du montage du matériel informatique pour détourner les lots importés vers des destinations jusque-là inconnues. Les mis en cause devront répondre devant la justice sur les chefs d’accusation de détournement de fonds, blanchiment d’argent et abus de fonction ainsi que de détournement de matériel de sa destination légale.