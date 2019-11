DETOURNEMENT DE FONDS PUBLICS : Des cadres du groupe DIVINDUS placés sous contrôle judiciaire

Le juge d’instruction près le tribunal de Khenchela a ordonné de placer sous contrôle judiciaire 2 cadres de l’unité de gestion de la zone industrielle de Khenchela et un vendeur de tickets, répondants aux initiales de « N.A », « L.D » et « B.S », pour détournement de deniers publics. Selon le site Ennahar Online qui cite un communiqué du groupe d’industrie Locale DIVINDUS, les fonds détournés proviennent de la collecte des droits de contrôle technique ayant eu lieu à l’intérieur de la zone industrielle, il y a trois ans. L’ancien directeur de cette unité qui occupe actuellement le même poste à Batna a été relaxé par le juge d’instruction. Ce responsable qui répond aux initiales de « R. B » a été libéré en tant que partie civile qui a informé les autorités de ce détournement de fonds, ajoute la même source. Les 3 mis en cause ont été virés du groupe, selon le communiqué cité par Ennahar Online qui indique que DIVINDUS ne protégera pas ses employés corrompus. Crée en 2015, sous la tutelle du ministère de l’industrie et des mines, le Groupe DIVINDUS est un Groupe Industriel qui regroupe 14 filiales dont 119 unités dans trois secteurs d’activité qui sont: la production, la distribution et les services.