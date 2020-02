DETOURNEMENT DE FONCIER, TRAFIC D’INFLUENCE ET ATTEINTE AU DOMAINE FORESTIER : Trois anciens walis de Mostaganem devant la justice

Parmi les personnes convoquées, hier, on trouve l’actuel chef de cabinet de la wilaya, l’ancien directeur des travaux publics, Bouazgui, l’actuelle directrice du tourisme, l’actuelle directrice de l’industrie et des mines, l’ancien directeur des Domaines, l’ancien directeur des services agricoles, l’ancien directeur de l’investissement, Benbada, le chargé de l’investissement de la wilaya et plusieurs autres cadres. Le juge d’instruction va entendre aussi, dans les prochains jours, plusieurs investisseurs comme témoins, a-t-on appris de la même source. Il est à signaler qu’une deuxième affaire concernant un détournement de foncier est en cours d’instruction , impliquant l’ancien wali de Mostaganem, Hocine Ouaddah et l’ancienne directrice de l’agence foncière de Mostaganem. Ces derniers sont accusés d’octroi d’indu-avantages et de terrains notamment celui de Ouled Bachir attribué au fils de l’ancien commandant de la gendarmerie nationale, le général-major Menad Nouba. Parallèlement, nous avons appris que le magistrat instructeur près le tribunal de Sidi Ali a convoqué l’ex-wali Rabhi ainsi que plusieurs cadres dont des directeurs de l’exécutif de la wilaya et des chefs de daïra dans le cadre d’une affaire d’exploitation et de changement de vocation de fonciers relevant du domaine forestier et ce, au niveau des communes de Hadjadj, Benabdelmalek Ramdane et Sidi Lakhdar où des camps de toiles ont été érigés. Les camps de toiles ont été érigés, selon nos sources, en violation des lois qui régissent le foncier. Dans le cadre de cette affaire qui remonte à 2018, la justice a convoqué, hier, le directeur des Domaines, le chef de la daïra de Sidi Lakhdar, 3 maires, le DRAG, la directrice du tourisme et la DMI, qui sont placés, rappelons-le, sous contrôle judiciaire. L’affaire fait suite à une inspection des services de la direction générale des forêts qui ont constaté une grave violation du domaine forestier à Mostaganem, les poussant à déposer une plainte.