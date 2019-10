DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS A BIR EL-DJIR : Deux ex-maires condamnés à de lourdes peines

Le tribunal près de la daïra d’Arzew, vient de statuer sur les affaires de dilapidation de deniers publics des deux ex P/APC de la municipalité de Bir El-Djir. Il s'est prononcé dernièrement en infligeant une peine de quatre années d’emprisonnement ferme à l’encontre de « B Mohamed », ancien président de l’Assemblée populaire (APC) de la commune de Bir El-Djir. L’ancien édile de Bir El-Djir n’est pas le seul condamné. Les membres de sa bande, notamment, les plus proches, ont également été condamnés à de lourdes peines, notamment le chef de service chargé des transactions a écopé de quatre ans de prison ferme. Quant à celui chargé du budget et le secrétaire général de l’APC, ils ont été condamnés à trois ans de prison ferme. Par ailleurs, un autre ancien président d’APC de Bir El-Djir, GA et un entrepreneur ont été condamnés à deux ans de prison ferme assortis d'une amende allant de 400 000 à 500 000 DA. Pour rappel, le maire et ses complices étaient accusés de dilapidation de deniers publics, constitution d’une association de malfaiteurs et d’abus de fonction et de pouvoir.