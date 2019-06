DETOURNEMENT DE 3400 CARNETS DE BONS D’ESSENCE : 34 personnes ciblées par une enquête à Tlemcen

Un scandale de détournement de carnets de bons d’essence vient d’éclater au sein de l’administration locale et de deux entreprises (Naftal et Seror) impliquant quelque 14 individus, dont des fonctionnaires de la direction de l’administration locale, des employés des entreprises citées. Ces derniers viennent d’être mis sous mandat de dépôt par le parquet de Tlemcen pour faux et usage de faux et utilisation de cachets humides non valables, dans une affaire de détournement de carnets de bons de carburant. Cette affaire, qui ne semble pas encore livré tous ses secrets, touche au détournement de 3400 carnets de bons de carburant depuis l’année 2016. Elle a vu l’implication de 34 personnes ciblées par l’enquête lancée à cet effet, et semble toucher également les chefs de daïra de Tlemcen, Remchi, Hennaya, Bensekrane, Ouled Mimoun et Sebdou, selon un communiqué du ministère public. Notons également que le directeur général de Naftal a été convoqué par la justice pour ne pas avoir porté plainte, selon d’autres informations. Le scandale a été révélé par le chef de service commercial de Naftal de Remchi, licencié par son administration à cause de cette affaire. Il avait porté plainte et aussitôt, les éléments de la police judiciaire de Tlemcen ont enclenché une enquête qui a abouti à ce résultat, selon certaines sources qui ajoutent que les personnes impliquées se procuraient des carnets de bons de carburant auprès de la direction de l’administration locale, les tamponnaient avec des cachets humides non valables grâce à des complicités et les revendaient. Le préjudice financier dépasserait les 4 milliards de centimes. L’enquête, qui suit son cours, risque d’éclabousser d’autres cadres et autres gestionnaires.