DETOURNEMENT DE 13 MILLIARDS DE CTS A L'AGENCE "MOBILIS" DE TIARET : La directrice et un cadre de la direction régionale écroués

Le magistrat-instructeur près le tribunal de Tiaret, vers une heure très tardive, a ordonné la mise sous mandat de dépôt de la directrice de l'agence commerciale de ‘’Mobilis’’, ainsi qu'un cadre de la direction régionale de Chlef, et la mise sous contrôle judiciaire de 6 employés, retenant contre eux ,plusieurs griefs, dont plus particulièrement le détournement de plus de 13 milliards de centimes, apprend-on auprès de sources bien informées .Nos sources ajoutent que l'affaire remonte à prés de 5 mois et ce, suite à une lettre anonyme qui a fait déclencher une affaire explosive relative à la découverte d'un trou financier, estimé à plus de 13 milliards reflété par des ventes douteuses de puces et de modems, en signalant que l’enquête très approfondie menée par des inspecteurs diligentés de la tutelle, a permis de débusquer des relations étroites entre un cadre de la direction générale avec un autre cadre de la direction régionale et la directrice de l'agence Mobilis de Tiaret, lesquels depuis 2014 ont consenti autour d’opérations ciblant des ventes de puces ainsi que des modems et au fil des années, ces opérations "énigmatiques" se sont chiffrées à plus de 13 milliards de centimes, précisent nos sources. Ce cumul d’opérations, loin du contrôle des inspecteurs avec des complicités à haut niveau, n'a pas laissé indifférents certaines personnes à l’intérieur de la même de l'agence, qui ont saisi les autorités compétentes. Ces dernières ont ouvert des enquêtes, qui se sont étalées sur plusieurs mois, pour que le dossier tombe entre les mains de la brigade économique et financière relevant du service de police judiciaire de Tiaret.