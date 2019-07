DETOURNEMENT D'UN TERRAIN FORESTIER AU PROFIT D'UN COURTIER : Démolition de 53 habitations de fortune à Hai Bouamama

Le terrain a fait l'objet de transactions frauduleuses par les membres d’une mafia bien organisée, qui ont morcelé cette assiette en 60 lots de terrain qu'ils auraient vendu à des particuliers moyennant de fortes sommes, s’enrichissant au dos de l'Etat. Il était temps car du richissime patrimoine de cette coopérative, il ne restait presque plus rien. Son patrimoine, dont le foncier agricole se chiffrant à des dizaines de milliards de dinars, a été pratiquement dilapidé. Derrière des appellations du genre «comité de gestion, comité de surveillance, directoire...», des gestionnaires autoproclamés s'y sont succédé. Par divers stratagèmes et la complaisance de certains, ils ont effectué des transactions de vente et de location de biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat. Une fois la situation du détournement dévoilée, les autorités compétentes et à leur tête le chef de secteur urbain de la circonscription de haï Bouamama relevant de la commune d’Oran, ont procédé à une vaste opération de démolition de plus de 53 habitations de fortunes érigées dans cette importante assiette foncière du secteur des forêts. Le responsable de la conservation des forêts a déposé une plainte officielle contre les membres de cette bande de mafia organisée qui sévissent en toute impunité dans ces affaires scabreuses des ventes de ces terres agricoles et autres terrains forestiers pour les délits de détournement du foncier agricole . Les contreparties financières de cession ou location des biens de la coopérative ont fini dans les poches d'individus sans foi ni loi. Il faut dire qu'avant sa mise en exploitation, cette terre agricole forestière, comme par magie, du statut de patrimoine public à celui d'une propriété privée. Ce qui n'a jamais été le cas. Les initiateurs du détournement du siècle en Algérie avaient réussi à se faire établir de vrais faux documents pour faire main basse sur ce bien public que représente cette entité agricole. La justice a finalement tranché en décidant l'expulsion et la démolition de 53 habitations et de tous ceux qui, de près ou de loin, profitent des biens de l'Etat.