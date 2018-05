DETENU EN SUISSE : Un Algérien retrouvé mort dans sa cellule

Un Algérien âgé de 47 ans détenu à la prison de Bois-Mermet à Lausanne (Suisse) a été retrouvé mort dans sa cellule, le jeudi 03 Mai 2018, a rapporté le site d’information swissinfo.ch. Selon le même média, « Le corps sans vie a été découvert vers 03h30 lors d’un contrôle. Il s’agit d’un ressortissant algérien de 47 ans qui purgeait une peine pour infraction à la loi sur les stupéfiants et pour vol, de mars 2017 à novembre 2018 ». Pour le moment, Les causes de sa mort restent inconnues. Par ailleurs, « toute intervention d’un tiers semble exclue à ce stade de l’enquête », précise la police suisse dans un communiqué cité par la même source. Selon des médias locaux, le procureur a ouvert une enquête confiée, entre autre, à la police et au centre de médecine légale.