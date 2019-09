DETENTION DE SAMIRA MESSOUSSI : Le ministère de la justice dément les informations tendancieuses

Le ministère de la Justice a démenti samedi, dans un communiqué, les informations relayées par certains médias le 29 et 31 août 2019, faisant état de la privation de Mme Samira Messoussi, incarcérée à l'établissement de rééducation et de réhabilitation à Alger, des soins médicaux, du port de la tenue traditionnelle ainsi que de l'avoir obliger de porter le voile. Après avoir mené les investigations nécessaires, le ministère de la Justice, dément ces faits relayés par certains médias, et souligne qu'il s'agit de faits présentés par une source d'information, en dehors de leur contexte et par conséquent amplifiés d'une façon sensationnelle pour servir à des fins autres que celles déclarées, précise le communiqué. Concernant les détails des faits prétendus, tout ceux qui sont en contact avec les établissements pénitentiaires, savent que le port de la tenue traditionnelle ou le non-port du voile, sont des libertés individuelles garanties pour tout un chacun et qu'aucun établissement pénitentiaire ne peut imposer le contraire, ajoute la même source.