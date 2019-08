DETENTION DE LOUISA HANOUNE : Nouvelle demande de liberté provisoire

Le collectif de défense de Louisa Hanoune, en détention à la prison militaire de Blida depuis le 9 mai dernier, a présenté lundi 19 août une nouvelle demande de liberté provisoire pour la secrétaire générale du PT, a indiqué ce lundi 26 août à TSA Arabi, Me Boudjemaâ Ghechir, un de ses avocats. « Nous avons présenté le lundi 19 août une demande de mise en liberté de Louis Hanoune et nous attendons une réponse de la part du juge d’instruction du Tribunal militaire (TM) de Blida », a précisé Me Ghechir. Le TM de Blida avait déjà rejeté trois demandes similaires présentées par le collectif des avocats de Mme Hanoune. Mme Hanoune est poursuivie pour « atteinte à l’autorité de l’armée » et « complot contre l’autorité de l’État ». Les mêmes chefs d’inculpation ont été retenus par le même tribunal contre le général Toufik, Saïd Bouteflika et le général Tartag, qui ont été tous placés en détention provisoire à la prison militaire de Blida, le 5 mai dernier. Pour Me Ghechir, l’instruction des dossiers de ce quatuor, risque de durer « encore des mois, en raison de l’apparition de nouveaux prévenus dans l’affaire. »