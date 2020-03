DETECTION DU COVID-19 : L’Institut Pasteur autorise les laboratoires à faire le dépistage

L’Institut Pasteur d'Alger et face à la demande massive de dépistage du COVID19, vient de donner officiellement son feu vert aux laboratoires nationaux ayant exprimé publiquement leur volonté de l’épauler dans le dépistage du Coronavirus. En effet, via une note adressée à tous les laboratoires du pays publié sur sa page Facebook, l’Institut Pasteur d’Algérie a juste exigé de ces derniers de disposer d’un certain nombre d’équipements, notamment les kits de détection du nouveau COVID19 et les kits ARN. Dans sa note, l’Institut Pasteur d’Algérie porte à la connaissance de l’ensemble des Laboratoires du territoire national, «que tout Laboratoire disposant des produits indiqués sur la liste ci-après, est en mesure d’effectuer le diagnostic du nouveau Coronavirus COVID-19». Il leur précise que cette liste présente les «réactifs, les équipements, les consommables et les matériels d’hygiène et de sécurité nécessaires à la réalisation du diagnostic ». L’IPA assure par ailleurs ces laboratoires de la disponibilité de ses équipes à les «accompagner pour le démarrage de l’activité». Voilà une mesure qui va désengorger le travail de l’Institut Pasteur qui est jusque là le seul habilité à examiner les échantillons des personnes contaminés pour voir si oui ou non elles sont positives du COVID-19.