DESTRUCTION DES PANNEAUX EXTERIEURS DE L'AUTORITE DES ELECTIONS A ORAN : 18 mois de prison pour 3 manifestants

Le tribunal de la cité Djamel de la wilaya d’Oran vient de condamner trois manifestants du Hirak de vendredi dernier pour les chefs d'inculpation d'atteinte et de destruction des panneaux extérieurs du nouveau siège de la commission de l'autorité nationale de la surveillance des prochaines élections présidentielles du 12 décembre. Les trois manifestants du Hirak profitant de l'occasion du mouvement du Hirak n'ont pas hésité à s'en prendre aux panneaux extérieurs du nouveau siège de la commission de l'autorité indépendante de la surveillance des prochaines élections présidentielles situé au boulevard Emir Abdelkader, ils ont saccagé le lieu de cette importante institution de l'Etat , bien que le nouveau président de cette commission n'est pas encore installé officiellement en compagnie des délégués de daïra et des 26 communes que compte la wilaya d'Oran .Il est à signaler que parmi ces mouvements de Hirak il existe des groupes de criminels qui n'ont rien à voir avec la scène politique, mais par vengeance, il profitent de l'occasion pour s'en prendre aux institutions de l'Etat par des actes de vandalisme et des propos diffamatoires et agressifs en même temps.