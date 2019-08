DESTINES AU FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE L’EX PRESIDENT : Disparition de 585 milliards collectés pour la campagne !

Les mêmes sources affirment que cette affaire de financement de la campagne de l’ex-président prend des tournures inattendues vu sa complexité et l’opacité dans laquelle les fonds ont été récoltés et comment ils ont disparu. Cette affaire de collecte de fonds révèle la participation de 12 hommes d’affaires influents ont été inculpés. Mais elle ne livre pas encore tous ses secrets, du moment où l’argent récolté a disparu sans que la justice n’en retrouve les traces. Ainsi, même si Mourad Eulmi et ses deux frères (Sovac), Mahieddine Tahkout (KIA) et ses deux frères, Mazouz (N’Gaous), Mohamed Baïri (groupe Ival) et les frères Benhamadi (Condor) sont officiellement poursuivis pour ces faits, la destination de l’argent de la collecte n’est pas encore tracée alors que les voitures de luxe achetées à cet effet ont été saisies par la justice. Au final, il faut signaler que pour l’instant les hauts responsables et hommes d’affaires poursuivis pour le financement occulte de la campagne de l’ex-président de la République n’ont pas éclairé l’opinion publique sur cette affaire. Pour rappel, 14 milliards de centimes avaient été saisis le 2 juillet dernier sur un homme d’affaires impliqué dans des affaires de corruption. Cet argent était à l’origine destiné à financer la campagne d’Abdelaziz Bouteflika.