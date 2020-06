DESORDRE A LA CITE DIAR EL HANNA (TIARET) : Reptiles et rongeurs sèment la panique

Composée de 3 grands sites, dont un grand bâtiment qui reflète une image d'horreur et une source d'inquiétude, appelés communément "Batimates-errakayez",car soutenus par des piliers en fer, la cité a été vidée de ses occupants dans le cadre du relogement et attend d’être rasé. Cependant l'opération d'éradication n'a jamais eu lieu et cette situation ne faisant l'objet d'aucun suivi, a généré de véritables menaces pour la population des autres sites en attente de recasement, comme il a été rapporté dans nos précédentes éditions. Il s’agit d’une superficie de 32 m2 pour chaque appartement que partagent des familles, qui est à elle seule, une source de méditation et l'on constate que les toilettes se confondent avec les cuisines, rendant la vie très difficile à ces familles dont les enfants souffrent de plusieurs maladies, plus particulièrement des allergies. A cela s'ajoute l'absence totale d'espaces de jeux ou aires d'évasion. notant que la majorité de ces familles sont locataires chez des bénéficiaires de ces logements depuis l'après-indépendance et l'on recense aussi que certains locataires ont loué ces mêmes logements à d'autres familles ,en détresse. En somme, un véritable casse-tête chinois, qui a donné du fil à retordre à tous les responsables et élus qui ont rencontré des obstacles à gérer cette situation où l'équation de propriété est vouée à tous les échecs. Notre visite au site indiqué a fait révéler que nous étions dans une véritable zone d'ombre et les familles que nous avons approchées nous ont fait part de leurs inquiétudes qui s'amplifient et qui s'éternisent au fil des jours. Les plus grandes menaces qui sèment l'horreur chez les enfants, c’est la présence de grands reptiles découverts tout près de l'entrée des bâtiments, mesurant plus d'un mètre et ce en période de reproduction(des œufs ont été trouvés dans des lieux à 10 mètres de l'entrée du bâtiment).Les fosses des eaux usées desservant le bâtiment qui a été vidé de ses habitants, est devenu un «bastion" de rongeurs et les canalisations d'eau potable sont à proximité. Ce qui n'exclue aucunement des risques de M.T.H, et plus spécifiquement en cette période d'été où la chaleur encourage les vecteurs d'épidémie .En somme, plus de 100 familles sont exposées à ces risques et ensemble, les pères de familles lancent un ultime S.O.S, au wali, pour un relogement dans l'immédiat et aussi l'éradication de ces ghettos qui portent atteinte à la dignité humaine.