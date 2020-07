DESINFECTION DES QUARTIERS DE BIR EL DJIR ET D’ORAN : Le wali supervise l'opération

Dans le cadre des festivités commémorant le 58e anniversaire de la Fête de l’indépendance et de la jeunesse, le Wali d'0ran Djellaoui Abdelkader en compagnie des autorités civiles et militaires, scouts et associations caritatives a lancé à partir de la cité Belgaid, une campagne d’envergure de nettoiement et de désinfection contre la propagation de la pandémie du coronavirus à travers les différents quartiers du chef-lieu de la commune d'Oran et de Bir El Djir. Menée avec le concours des éléments du Darak el watani, la sûreté de wilaya , la protection civile ,les scouts , les associations , et la direction locale de l’environnement, cette campagne cible les cités et quartiers des deux communes d'Oran et de Bir El Djir ainsi que les structures publiques à l’instar de l’établissement public hospitalier –CHUO Benbadis ,l'EHU de l'USTO, les structures de santé de proximité des quartiers ainsi que les carrefours et les centres commerciaux de la ville d’Oran . De grands moyens matériels ont été mis à la disposition de 160 agents mobilisés pour la réussite totale de cette opération d'envergure lesquels ont participé à cette vaste opération de nettoiement avec 38 camions de nettoyage. Ces actions consistent, outre la pulvérisation des produits désinfectants, au nettoiement et ramassage des déchets et ordures, des décombres et résidus des travaux de construction. Dans la ville d'ElBahia, la campagne préventive contre la pandémie Covid-19 se poursuit à un rythme soutenu avec le concours des services de la Protection civile, les éléments du Darak elwatani de la sûreté de wilaya, ainsi que des associations locales et des agents d’hygiène de la commune d'Oran. Cette campagne porte notamment sur l’éradication des points noirs altérant le paysage de la ville, la désinfection du grand boulevard, des rues et ruelles, les esplanades publiques, des locaux commerciaux qui connaissant notamment des flux de citoyens. «Cette vaste opération s’assigne comme objectifs, la préservation de la santé publique et l’embellissement urbain à la faveur de la lutte contre les dépotoirs anarchiques des déchets, notamment en cette période d’intensification des actions préventives contre la propagation de la pandémie de Covid-19», a indiqué le chef de l'exécutif, M. Djellaoui Abdelkader. Outre, la distribution gratuite des bavettes de protection au profit des citoyens, des opérations de sensibilisation et de vulgarisation des mesures préventives contre la pandémie ont également été menées par les associations et les services de la Protection civile , largement appuyées par les associations locales, les comités de quartiers, les organismes et les citoyens bénévoles, se sont vus accorder tous les moyens de réalisation nécessaires, vu qu’elles interviennent en période de grandes chaleurs propices pour la prolifération des insectes et des maladies.