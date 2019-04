DESIGNATION DE BENSALAH CHEF DE L’ETAT : Ali Ghediri exprime sa satisfaction !

Commentant, mardi, sur sa page Facebook, la nomination d’Abdelkader Bensalah président de l’Etat par intérim, le général-major à la retraite, Ali Ghédiri, s’en est félicité, se disant « convaincu que l’utilisation de la légitimité institutionnelle (…) épargnera à l’Algérie (des) mésaventures ». Ainsi, le général, ex-candidat aux présidentielles annulées du 28 avril, va plus loin dans son soutien à l’option légaliste en affirmant que les « mésaventures pouvant nuire à la sécurité et à la stabilité du pays », auraient pu être le fait du « recours à une présidence collégiale ou autre solution inconstitutionnelle »… Pour Ali Ghédiri, « l’un des avantages de cette décision (la nomination de Bensalah -Ndlr), est de respecter la loi fondamentale dans la mesure où nous avons sécurisé le processus des affaires de l’Etat et préservé ses symboles chez nous et à l’étranger ».