DESIGNATION DANS LES POSTES ET LES FONCTIONS A L’ANP : Chanegriha souligne les impératifs critères objectifs

En effet, présidant au nom du président de la République, la cérémonie d'installation officielle du général-major Omar Tlemsani dans les fonctions de Commandant de la 4ème Région militaire (RM) à Ouargla, en succession du défunt général-major Hassan Alaïmia, décédé il y a quelques jours, le général de Corps d'Armée a exhorté les cadres à se doter "de discipline et d'éthique exemplaires, et à consentir davantage d’efforts, avec assiduité et professionnalisme". "Nous œuvrons avec une grande persévérance, pour que notre travail dans ce domaine soit empreint d’une ferme volonté à obtenir les résultats escomptés, qui ne pourront être concrétisés sur le terrain qu’à travers l’adoption de critères objectifs, lors des désignations dans les postes et les fonctions, et le choix des hommes les plus émérites, qui réunissent les conditions de sacralisation du travail, de sérieux, d’intégrité et de loyauté envers l'ANP et la patrie", a-t-il déclaré. "A la lumière de cette nouvelle phase, et au regard du caractère vital des missions conférées à l’ANP, je vous appelle tous en cette occasion, à faire preuve d'un sens de responsabilité élevé dans l'accomplissement des missions assignées, et à préserver l'image de marque de votre Armée et de votre pays. Tout comme je vous exhorte à faire montre de discipline et d'éthique exemplaires, et à consentir davantage d’efforts, avec assiduité, professionnalisme, dévouement et abnégation, afin de faire honneur à votre métier et servir votre pays. Soyez donc à la hauteur de la confiance placée en vous et de la lourde responsabilité que vous assumez à l’égard de votre pays et votre peuple", a ajouté le chef d'état-major de l'ANP. Le général de corps d'Armée, a ensuite, passé en revue les carrés des cadres et personnels du Commandement de la Région, alignés au niveau de la Place d'Armes, pour procéder ensuite à l’installation officielle du général-major Omar Tlemsani, nouveau Commandant de la Région, en succession du défunt général-major Hassan Alaïmia.