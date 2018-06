DESERTIFICATION : 16 millions d’hectares menacés

L’Algérie est en effet frappée de plein fouet par ce fléau aux conséquences désastreuses sur la vie. Les érosions, hydrique et éolienne, travaillent insidieusement au fil des ans à appauvrir les sols par charriage des éléments minéraux de la terre. Le phénomène de la désertification transforme ainsi les terres fertiles et arables en véritables déserts totalement stériles livrant leurs habitants à la malnutrition et, dans un stade plus avancé, à la famine. La désertification des bassins versants non protégés par le manteau végétal au niveau des barrages amputent chaque année ces derniers d’une grande capacité de stockage par envasement. La durée de vie de ces infrastructures vitales et dont la construction est chèrement payée, se trouve ainsi prématurément limitée. Les spécialistes avancent que 25%¨des terres de la planète sont menacées par la désertification sous les effets combinés de l’avancée du désert, la sécheresse et les activités de l’homme peu respectueuses de l’environnement. En Algérie, les terres les plus fertiles ayant tendance à s’appauvrir, la menace est partout. Il y a d’abord les zones de montagne (4% du territoire), confrontées au problème de l’érosion hydrique et à une surexploitation des ressources naturelles. Ensuite, la steppe et le présaharien, zones arides et semi-arides très sensibles aux processus de désertification à cause notamment d’un pâturage excessif. Enfin, l’espace saharien (87% du territoire) est dominé par des cordons dunaires vastes et mobiles où les infrastructures socio-économiques sont constamment soumises à un ensablement important. Il en est de même pour les nombreuses oasis menacées de disparition. En conclusion, la carte de sensibilité à la désertification réalisée en 1996 et actualisée en 2010 a démontré que plus de 16 millions d’hectares sont sensibles à la désertification.