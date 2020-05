DESCENTE POLICIERE A ANNABA : Le ministère de l’Intérieur dément

Dans un communiqué rendu public, le Ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire a réfuté catégoriquement une information publiée dans un journal, selon laquelle la commune de Sidi Amar, dans la wilaya d’Annaba, a connu des émeutes dans la nuit de mercredi à jeudi, après le décès d’un jeune recherché par les services sécurité, touché par une balle en caoutchouc. Le ministère a précisé que l’information est totalement fausse, erronée, et sans fondement et assure ainsi qu’ «un calme total a régné sur la wilaya d’Annaba». En outre, et concernant l’incident survenu le mercredi 20 mai 2020, un communiqué explicatif a été immédiatement rendu public par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), a indiqué la même source, ajoutant que « l’affaire en question est traitée par les services judiciaires compétents.