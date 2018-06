DES TRAVAUX D’AMENAGEMENTS AU RALENTI : À quand l’attribution des logements ADDL à Mostaganem ?

En effet, ce retard enregistré a provoqué plusieurs manifestations et sit-in organisés par des souscripteurs de ce type de programme de logement. Ces derniers sollicitent le premier responsable de la wilaya à inciter les entreprises chargées des travaux d’aménagements au niveau des deux cités ADDL, ‘’ Hassi Mamèche et Hchem’’, et qui selon eux, se déroulent au ralenti. Notons que durant le mois de ramadan passé, une large opération de distribution de logements lancée à travers les 48 wilayas, supervisée par le ministre de l’Habitat, d’un nombre record de plus de 50.000 unités de différents types et formules, notamment dans le programme location-vente ADDL, et qui normalement devait toucher la wilaya de Mostaganem. Malheureusement, à cause du retard enregistré dans les travaux d’aménagement, plusieurs souscripteurs de différentes formules ont été privés de cette joie de remise de clés et de pré-affectations. Apparemment, la wilaya n’est pas à jour en mode de distribution de logements, puisqu’il a été enregistré un recul marquant en matière d’attribution de logements en ce premier semestre de cette année 2018, par rapport à l’année 2017. Devant cette situation inexplicable et déplorable, un des bénéficiaires de ce type de logements nous a déclaré : « Chanceux ceux qui ont eu leurs logements en 2017, je me demande bien comment un tel projet de 2500 unités ou bien plus, s’est vu construire en une durée record, alors que des simples travaux d’aménagement qui concernent seulement des trottoirs d’espaces vert et de loisirs, ainsi que des routes peuvent prendre une telle durée en aménagement » me posant la question : trouvez- vous ça normal ? Le locataire d’un logement ADDL à la cité de Hassi Mamèche, nous a fait savoir que le propriétaire de son logement locatif est un jeune célibataire qui a bénéficié de son logement au mois de mai de l’année écoulée et qu’il l’a loué contre un montant de 20.000 DA par mois avec une avance d’une année complète vous imaginer alors ? Au moment où ce dernier se sert de son appartement pour le louer illégalement contre des sommes d’agent, il y a d’autres qui comptent les jours pour avoir leurs clés, profitant de cette occasion pour passer un appel au premier responsable du secteur et ce, pour revoir les priorités dans l’attribution des logements, notamment en faveur des bénéficiaires mariés tout en prenant en considération le nombre d’enfants, afin de mettre fin à ces spéculateurs de logements dans ce type de formule, et qui les utilisent juste pour commerce, alors qu’il existe des familles qui demeurent sans foyer conclut ce dernier. Pour rappel, il faut savoir que la wilaya de Mostaganem a bénéficié d’un quota de 2500 unités réparties sur deux communes à savoir : 1.000 à Hassi Mamèche, 1.500 à H’chem, suivi d’un autre quota de plus 3000 unités, sur un total de 5700 unités réparties sur 08 communes, à savoir : 600 à Stidia, 500 à Ain Nouissy, 400 à Mesra, 400 à Sour, 300 à Sidi Ali, 400 Achaâcha, 300 à Sayda et 400 à Sidi Lakhdar’’ et dont les chantiers ont déjà été lancés a-t-on appris auprès de l’agence location-vente ADDL Mostaganem.