DES SOUSCRIPTEURS D’AADL ARNAQUES : L’escroc subtilise 30 milliards de cts aux acquéreurs bernés

Il faut dire que l’arnaque mise en scène lui a permis de toucher un beau pactole. Avec deux complices, ils ont subtilisé 30 milliards de centimes, avant que la mésaventure ne les conduise sur le banc des accusés. Les mis en cause, dont le procès a débuté depuis le dimanche au niveau du tribunal de Sidi Mhamed à Alger, sont accusés d’avoir extorqué près de 30 milliards de centimes à leurs victimes. Ces dernières ont été repérées lors de rassemblements devant le siège de l’Agence nationale de l’amélioration et le développement du logement (AADL), à Saïd Hamdine. L’escroc et ses deux compères délivraient de faux documents à leurs victimes, dont des «reçus de payement». Cette entreprise machiavélique aurait pu faire plus de victimes si ce n’était la vigilance d’un jeune travaillant dans un magasin de Reprographie et duplication (tirage de plans) sis à Belouizdad. Ce dernier nourrissait des soupçons quant aux documents que l’escroc lui présentait pour duplication. En le dénonçant à la police, le propriétaire du local a indiqué que l’arnaqueur a tenté de lui soustraire de l’argent en se présentant comme représentant d’une association défendant les intérêts des commerçants.