DES PETITIONS POUR RENVERSER OUYAHIA ET BOUCHAREB : Les maisons du FLN et du RND tremblent

En effet, rien ne va au sein des principaux appareils politiques du pouvoir, le RND et le FLN. L’opposition à Ouyahia et Bouchareb s’organise et s’amplifie. Selon des sources proches de l’ex-parti unique, une centaine de membres du Comité central (CC) se réunissaient ce samedi, au siège de la kasma de Bourouba, à l’est d’Alger, pour destituer Bouchareb et son directoire. Les contestataires veulent réunir le quorum pour la tenue d’une réunion extraordinaire du CC pour élire un nouveau secrétaire général et un bureau politique devant gérer les affaires courantes jusqu’à la tenue d’un congrès extraordinaire. Dans l’autre parti de l’ex-Alliance présidentielle, le RND en l’occurrence, les événements s’accélèrent et risquent de précipiter la chute d’Ahmed Ouyahia contesté, y compris par ses proches collaborateurs animés, eux aussi, par l’ambition démesurée de jouer un rôle central dans un proche avenir. Un groupe de membres du Conseil national a ainsi initié une pétition pour demander la tenue d’une session de l’instance suprême du parti. Cette initiative intervient au moment ou le secrétaire général Ahmed Ouyahia prépare sa candidature à la future présidentielle. Les auteurs de cette pétition espèrent réunir le nombre de signataires nécessaire pour renverser Ouyahia et son équipe et installer un nouveau secrétaire général plus crédible aux yeux de la société. Les prochains jours verront la chute de citadelles qui paraissaient imprenables il y a juste quelques semaines. Reste à savoir si on se dirige vers un vrai changement au sein de ces partis ou juste vers un ravalement de façade.