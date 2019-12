DES PASSAGES PROTEGES DES PIETONS NON SIGNALES A ORAN : Où est passé le budget alloué à la protection des piétons?

Tous les jours des citoyens hommes femmes et surtout les écoliers sont heurtés par des véhicules dont les chauffeurs ne voient pas la signalisation, notamment la peinture blanche qui signale les passages protégés qui ont disparu depuis belle lurette ! Espérons que les élus locaux en compagnie des responsables de la sécurité des citoyens prennent conscience de ce danger permanent qui menace des citoyens. Il faut qu’ils réagissent à ce laisser-aller, comme celui du marché informel qui dénature les arcades d’Oran ville .A cette allure, la ville d’El Bahia ne sera plus dans quelques temps une ville métropolite comme elle aspire. Devant cette situation qui encoure des dangers en permanence ,il est temps que les pouvoirs publics et à leur tête wali d’Oran prennent les mesures qui s’imposent pour remédier au plus vite aux travaux de réfection des passages piétons de la ville d’Oran qui font défaut depuis plusieurs mois et ce au vu et au su de tout le monde et qu’aucun des élus n’a osé prendre en considération ce problème d’absence de signalisation des passages piétons qui perdure.