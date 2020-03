DES PARENTS D'ELEVES INTERPELLENT LE WALI D’ORAN : Des écoles sans cantines à Ain Turck

Selon notre source, le soumissionnaire du marché des cantines scolaires de la commune de Ain Turck a soumissionné le contrat au prix de 700 millions de centimes au lieu de 17 millions de centimes, pour se classer en première position en attendant un rajout. Ces milliers d'enfants issus des zones déshéritées sont confrontés à de multiples problèmes notamment, l'absence du transport et ils ont faim. Par ailleurs, un second problème des résidents, celui de l'absence d'infrastructures de base et autres commodités, des habitants de la localité balnéaire El Akid Othmane connue sous le nom Cap Carbon dans la commune d'Arzew, interpellent le wali pour une prise en charge de leurs préoccupations. Ils revendiquent l'ouverture du tronçon routier du chemin vicinal, situé près de la nouvelle placette. «Après la fermeture de cette route il y a quelques semaines, on est obligé d'emprunter le chemin qui longe la carrière. Un tronçon très dangereux avec des virages à 45°,’’ dira un riverain. Les habitants revendiquent aussi la réhabilitation et la réouverture d'une salle de soins et d'une école primaire à Hai Toufaha, ainsi que la prise en charge réelle du problème du transport scolaire, de la collecte des déchets, la réhabilitation des trottoirs et des abribus, l'ouverture de cantines scolaires, la réalisation du réseau d'assainissement à Hai Toufaha ainsi que la réalisation de quelques infrastructures pour les jeunes comme les stades combinés.’’ Pour faire entendre leur voix, les habitants ont organisé le mois passé un sit-in avant d'être reçus par le président de l'assemblée populaire communale d'Arzew. Selon le PV de la rencontre dont nous détenons une copie, lors de cette rencontre, le maire, qui a affirmé que la commune souffre d'un déficit financier, a promis une prise en charge des problèmes selon l'ordre de priorité et selon les prérogatives et les moyens financiers de la commune. «Pour ce qui est du problème de la collecte d'ordures, il a indiqué que la commune a débloqué une enveloppe financière pour l'acquisition de 8 camions de collecte dont 4 ont été acquis en 2019 et les 4 autres vont entrer en service au cours de cette année. Pour ce qui est de l'école primaire, il a indiqué qu'une demande a été formulée à la direction de l'éducation. Il a ajouté qu'une opération de réhabilitation des trottoirs de Hai Erraia jusqu'à Hai El Akid Othmane sera lancée avant le mois de ramadan et qu'une demande officielle a été envoyée au directeur de l'établissement public de santé de proximité pour équiper la salle de soins en moyens humains et matériels en vue de son ouverture. Le maire a aussi abordé le problème de l'ouverture de tronçon de la route, qui devait abriter un projet d'embellissement et qui n'a pas encore vu le jour. Des mesures seront prises en coordination avec le bureau d'étude. Le P/APC a indiqué d'autre part qu'une étude sera élaborée pour la prise en charge du problème du réseau d'assainissement au niveau du quartier Toufaha. Un projet estimé à 9 milliards de centimes sera présenté au ministère des Ressources en eau. De leur côté, les habitants attendent avec impatience la concrétisation de ces promesses.