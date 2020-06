DES MOYENS IMPORTANTS MIS EN ŒUVRE A MOSTAGANEM : Le Coronavirus fait rage à Fornaka

L’Établissement public de la santé de proximité de Mostaganem est intervenu au niveau de la Daïra d’Aïn-Noussy et précisément à Fornaka, pour le 4ème jour consécutif. Ce chef-lieu de Commune présente des particularités qui font de lui un point noir en matière de santé publique avec ses cas confirmés de Covid-19 .Et ce n’est pas par hasard que les autorités ont décidé la fermeture temporaire du siège de l’APC de Fornaka, lundi passé, qui a retenti comme une alerte qui a surpris beaucoup de citoyens nonchalants. A la lumière de ces considération, c’est une guerre sans merci, basée sur des traitements d’attaque contre le « Coronavirus, Covid 19» au niveau de la Commune de Fornaka par le service de la prévention sanitaire qui a réunit un état major dans lequel ont participé activement ,chacun en ce qui le concerne, le résident de l’assemblée de la commune de Fornaka, le chef de l'Unité secondaire de protection civile de la Daïra de Aïn Nouissy et notamment deux (02) médecins spécialistes en épidémiologie et en médecine préventive que sont les Dr Bouzar Zakaria et du Dr Kachiri Kadda de l'Établissement public de santé de Mostaganem(EPSP),en plus de psychiatres et de spécialiste en matière d'hygiène". Le traitement sanitaire spécialement orienté sur la prévention et lutte contre le Coronavirus Covid-19 à ciblé les principaux sièges publics tels que ceux du bureau d’Algérie poste de Fornaka, le siège de l’antenne APC du Douar Louza et le siège de la Brigade de la gendarmerie de Fornaka. Le personnel médical pris acte et fait que cette montée en puissance de l’infection virale Covid-19 ,à Fornaka et ses alentours, a été propagée par certaines familles de personnes vivant en France. A leur tour Les psychologues ont organisé des séances de sensibilisation et d’information avec un certain nombre de citoyens au sujet des risques de propagation de l'épidémie et des moyens de prévention à utiliser. De son côté, la protection civile, quant à elle, a mobilisé tous les moyens en hommes ,ambulances et autres moyens .Le P/APC de Fornaka a ordonné à ses services de poursuivre l’opération de désinfection et sensibiliser les citoyens du contexte potentiellement dangereux pour la santé publique de la région .Devant cette situation et de brans- le- bas de combat Contre l’infection Covid-19, les citoyens se sont vus obligés de porter des masques, en particulier dans les lieux publics avec les soins aux désinfectants. A noter que l’APC de Fornaka a préparé un programme de désinfection devant toucher toutes ses localités au qui durera plusieurs jours, à-ton appris.