DES LOGEMENTS AADL CONTESTES PAR LES SOUSCRIPTEURS : Le wali de Tissemsilt annule la remise des clefs

Les logements AADL livrés récemment par les autorités de la wilaya de Tissemsilt aux souscripteurs de 2003 ont été contestés et refusés en totalité du fait que ces soi-disant logements présentent de nombreux défauts de conception et de finition. Les concernés, devant cette situation intenable ont marché et se sont rassemblés sur la place publique pour dénoncer et interpeller le premier responsable de la wilaya, afin de trouver une solution définitive à ce problème. Les souscripteurs étaient ébahis par la qualité de ces logements tant attendus. Des vidéos publiées par des souscripteurs sur les réseaux sociaux témoignent de la grande malfaçon qui entourait la construction de ces logements et du bâclage qui l’avait caractérisée, des anomalies qui confirment la complicité du bureau d’études chargé du suivi, il ne faut certainement pas l’œil d’un expert pour constater que ces logements sont dépourvus de bouches d’aération et que les cheminées ne sont pas conformes et bouchées un peu partout, la finition intérieure laisse à désirer, des murs en plâtre, des dalles de sol décollées etc… Des irrégularités qui ne respectent ni les normes de sécurité ni le cahier des charges exigé par les pouvoirs publics, lequel était censé être applicable strictement par cette entreprise de réalisation étrangère. En somme, ces dénonciations ont poussé le wali à prendre les choses en main en faisant appel à toutes les parties concernées par ce projet AADL et les représentants des souscripteurs qui refusaient la remise des clefs et a ordonné l’annulation de cette remise et la levée des réserves soulevées par les concernés mais reste à intervenir dans l’autre sens en obligeant l’entreprise de réalisation et le bureau d’études de corriger les anomalies tout en les privant du moindre projet au niveau local et donner l’exemple aux autres afin que les parties concernées par le dossier du logement soient bien avertis.