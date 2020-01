DES IRREGULARITES DANS LA PROMOTION AU GRADE SUPERIEUR : Les travailleurs de l’ADE de Mostaganem montent au créneau

Les travailleurs de l’unité de Mostaganem de l’Algérienne des eaux (ADE) sont en colère et ont décidé de tenir l’opinion publique en témoin, encore une fois, en appelant à la révision de la dernière opération de promotion de certains travailleurs qui ne feraient pas l’unanimité au sein de l’unité. Les travailleurs ont décidé, à cet effet, d’informer la tutelle sur les irrégularités qui ont entaché l’opération par le biais d’un courrier, dont nous détenons une copie et ce, pour se faire entendre et faire aboutir leurs revendications. Les travailleurs ont pris cette décision, après l’ignorance des années d’expérience et des qualifications de travailleurs par le directeur de l’unité de l’ADE qui aurait pris unilatéralement la décision de privilégier des travailleurs au détriment des autres, lit-on dans le courrier adressé à la tutelle. Le document indique : «Suite à la non-satisfaction de nos revendications, notamment en ce qui concerne la promotion au grade supérieur, il a été décidé de saisir la tutelle pour prendre en charge les doléances soulevées par les employés dudit établissement. Ces derniers dénoncent, en outre, «la non-mise en place d’un comité de dialogue et de concertation, afin de débattre les problèmes socioprofessionnels du secteur», a ajouté le même document. A rappeler que les travailleurs de l’ADE de Mostaganem avaient organisé, auparavant, plusieurs actions de protestation pour pousser la tutelle à répondre favorablement à leurs doléances. En outre, plusieurs revendications ont été mises en avant par ce groupe revendicatif. Il s’agit, entre autres, de la « la nécessité de prévoir des postes budgétaires annuellement pour l’ensemble des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires pour l’accès au grade supérieur et la révision de la nomenclature des maladies chroniques, contractées par les travailleurs du secteur».