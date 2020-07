DES GROUPES FACEBOOK COMME LANCEURS D’ALERTE : Le ‘’groupe anticovid de Mostaganem ’’ interpelle le wali

À Mostaganem, les membres de la page facebook « groupe citoyen anticovid19» sont omniprésents sur le champ des opérations de soutien matériel et moral, auprès du service hospitalier, des malades du Covid19 et du personnel soignant. Il semble de la plus haute importance vitale de lui prêter main forte, comme dans des cas de nécessité particulier. Ce groupe s’inquiète, au stade actuel où en sont les choses avec l’augmentation spectaculaire des malades constatés, au cours de cette semaine qui pourrait se prolonger, de la consommation rapide de certains produits, tel que l’oxygène a de fortes chances de tomber en rupture d’approvisionnement. Pour éviter de perdre des vies en détresse respiratoire, l’intervention d’urgence du wali, Abdessamie Saidoun est sollicitée par le « groupe anticovid19 de Mostaganem » pour pourvoir l’hôpital « Che Guevara » en capacités complémentaires de 2 récipients de stockage d’oxygène médical, de 5000 litres chacun. Actuellement, la seule ressource en O2 n’est qu’un réservoir de 300 litres qui sera consommé certainement au cours des prochaines 24 heures. Dans le même volet, il s’agirait aussi d’intervenir auprès de la wilaya d’Oran pour que la Sonagraphe détenant le monopole de ce produit stratégique lève le pied sur les procédures administratives pour approvisionner l’hôpital central de Mostaganem en volumes demandés et en urgence en tenant compte qu’il est question de vie ou de mort de malades du covid19 hospitalisés sous soins intensifs, dans un besoin très pressant en oxygène par assistance respiratoire