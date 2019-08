DES FAUX MONNAYEURS TOMBENT A ORAN : Saisie de 01 milliard de centimes en faux billets

Dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, les éléments de la brigade de gendarmerie de Sidi Chahmi ont réussi à démanteler un réseau national de trafic de fausse monnaie composé de cinq membres originaires des wilayas d’Ain Temouchent, Béchar, Tipaza à bord d'un véhicule lors d'un barrage dressé à l'autoroute RN 16, et après une minutieuse fouille, ils ont découvert des liasses de faux billets de 1000 Da. La somme a été saisie et les cinq mis en cause ont été transférés à la brigade de gendarmerie nationale de Sidi Chahmi pour complément du dossier, seront présentés devant le tribunal de la daïra d'Es-Senia une fois la procédure réglementaire achevée.