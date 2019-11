DES ENTREPRENEURS TIRENT LA SONNETTE D’ALARME : Près d'un million de nouveaux chômeurs en une année !

En effet, pas moins de 600 000 travailleurs ont perdu leurs emplois en moins d’une année selon un rapport transmis au ministère de l’Industrie le mois de septembre dernier. Un chiffre appelé à augmenter vu la situation difficile que traversent les entreprises nationales dans tous les secteurs et notamment les petites et moyennes entreprises. Cette situation intenable a poussé la présidente de l’organisation nationale du patronat et des entrepreneurs à tirer la sonnette d’alarme. Elle révèle que plus de 5800 petites et moyennes entreprises risquent de faire faillite si l’Etat ne vient pas à leurs secours. Elle déclare que « l’Algérie ne peut être résumée à 9 ou 10 grands groupes industriels appartenant à l’oligarchie. Les petites et moyennes entreprises, qui sont le moteur de l’économie nationale, sont étouffées» La présidente de l'ONPE affirme que « ces entreprises sont bloquées à cause du gel des crédits par les banques » . Une conséquence directe des affaires de corruption qui ont éclaté depuis le début du Hirak . Elle ajoute « que tous les secteurs seront touchés par l’austérité budgétaire et la diminution des investissements de l’Etat dans les structures de bases ». En plus des 600 000 emplois perdus, il faut s'attendre à ce que d'autres milliers de postes subissent le même sort. En effet, une crise aiguë est attendue dans les jours à venir surtout que les domaines les plus pourvoyeurs d’emplois sont presque à l’arrêt. Ainsi, ces 5800 entreprises qui risquent de déposer leurs bilans s’ajoutent aux 36 000 entreprises dans le secteur du bâtiment qui sont déjà déclarées en faillite.