DES ENTREPRENEURS TIRENT LA SONNETTE D’ALARME : 300 mille sociétés menacées de faillite

Pour cause, le quasi-gel des appels d’offre et des marchés publics depuis le hirak populaire du 22 février et les enquêtes menées avec des sociétés impliquées dans des affaires de corruption. A ce titre, des entrepreneurs exerçant dans le domaine de la construction, des travaux publics, la construction des barrages interpellent les responsables du secteur, sachant que l’ancien premier ministre, Ahmed Ouyahia avait promis le paiement des entreprises ayant réalisé des projets pour l’Etat dès le lancement de l’opération de la planche à billets fin 2017. Depuis, ces entreprises n’ont pas vu venir leur argent tant attendu. En outre, ces dernières déplorent le fait que les projets et les marchés soient attribués en grande partie au groupe ETRHB appartenant aux frères Haddad, aux frères Kouninef ainsi qu’ à des opérateurs étrangers, essentiellement turcs. A cet effet, Fezaz Zakir, membre de la Confédération nationale du patronat algérien a déclaré à Echorouk que ” 300 000 sociétés spécialisées dans l’entrepreneuriat et les travaux publics vivent un sérieux problème financier dû essentiellement au manque de projets, au gel des marchés publics et les enquêtes qui touchent des hommes d’affaires impliqués dans des affaires de corruption”. En effet, ce dernier a indiqué que la situation financière des sociétés d’entrepreneuriat n’augure rien de bon dans la mesure où ces dernières n’ont pas touché leur argent en dépit des promesses de l’ancien chef de l’Exécutif, Ahmed Ouyahia. Fezaz Zakir a fait savoir que lui-même, en tant qu’entrepreneur, il n’a pas encaissé à ce jour ses 800 millions de centimes qu’il attendait depuis maintenant deux ans.