DES DOSSIERS DE CITOYENS JETES A TIARET : Le maire ouvre une enquête

Voulant rejoindre le siège de la mairie de Tiaret et faisant leur passage à côté de la mosquée Salah Eddine El Ayoubi, plusieurs citoyens ont été surpris de voir des centaines de dossiers jetés comme ordures dans un coin de la dite mosquée. Ces dossiers comportent des documents importants dont des pièces d’identité et des diplômes de plusieurs demandeurs d’emploi dans le cadre de différents dispositifs et aussi de certains citoyens ayant participé à des concours au niveau de l’APC de Tiaret, apprend -on de sources concordantes qui ajoutent que ces citoyens concernés ont la peur au ventre suite à la propagation de l information faisant part que leurs pièces d’identité seront utilisées à d autres fins et à l’heure où nous mettons sous presse, l’on apprend que le maire de Tiaret a ouvert une enquête pour élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire qui a fait le tour de la région sous un slogan...vos dossiers ne sont pas à l’abri.