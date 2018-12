DES DISCUSSIONS EN COURS AVEC DES PARTENAIRES ETRANGERS : L’or algérien suscite les convoitises

« L'exploitation du gisement d'or et le développement de cette activité en Algérie demeure une priorité pour nous. Malheureusement, nous n'avons pas les compétences nécessaires pour y faire face par nous mêmes, c'est pourquoi nous sommes en discussions avec des partenaires étrangers pour faire de véritables mines d'or », a indiqué le ministre. Estimant que les réserves des mines d'or connues actuellement dépassent les 100 tonnes, Youcef Yousfi a précisé que le potentiel national existant « n'est pas encore connu de manière précise ». Soulignant la nécessité de faire appel à des partenaires étrangers « qui ont l'expertise pour ça », le ministre a, en outre, déploré le choix de l'ancien partenaire car « il se limitait à l'exploitation des couches superficielles sur des périmètres très larges, ce qui donnait une production insuffisante de l'ordre d'une tonne par an ». A cet effet, le ministre a évoqué « plusieurs défis d'ordres logistiques et sécuritaires à relever dans ce domaine, expliquant que la façon d'exploiter ces gisements d'une manière économique, à travers de grands groupes ou d'une façon artisanale, sera déterminée après achèvement des discussions qui réalisent déjà des progrès importants ». Evoquant la sidérurgie, le ministre a affirmé que les importants projets en cours de réalisation actuellement permettraient au pays d'atteindre son autosuffisance en la matière et même d'exporter à l'horizon de 2022.