DES DELIBERATIONS NON CONFORMES A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR REJETEES PAR LES ELUS : Blocage à l'APC de Mers El-Kebir

Le maire est accusé d'abus d'autorité après avoir ordonné la suspension des indemnités de quatre membres de l'exécutif qui ont refusé l'approbation de délibération des projets de la deuxième session qui ont fait l'objet de refus pour des motifs graves selon leurs déclarations, revoilà une troisième tentative celle des sommes restantes des marchés publics : soit la somme de 01 milliard de centimes sur laquelle Monsieur Rahmani Said a jeté son dévolu, qu’il aurait présentée lors de cette troisième session pour la consacrer aux cantines scolaires, laquelle a fait l'objet de refus par les membres de l'exécutif qui sont en conflit permanent avec l'actuel maire qui est accusé de gérer cette municipalité comme bon lui semble, profitant de l'actuelle situation, mais surtout avec la complicité de responsables censés stopper ses dérives, selon ses détracteurs, en attendant les suites des résultats de ses différentes affaires devant la justice à l’instar de la surfacturation des fournitures. Cet élu indélicat du parti FLN, serait couvert par les services concernés, ajoutent les mêmes accusateurs. Devant ces faits de dépassements, il est des plus utiles que les pouvoirs publics et à leur tête le wali d'Oran et non l'inspecteur actuel de contrôle de la wilaya d’Oran pour prendre des mesures à l'encontre de cet élu indélicat, revendiquent toujours les élus contestataires et qui, selon eux, a entaché toute une municipalité côtière de la wilaya d'Oran et qui est entrain de prendre des décisions hâtives non conformes à la réglementation en vigueur.