DES CROATES INTERESSES PAR LA FABRICATION : Bientôt, de la charcuterie hallal en Algérie

Des investisseurs croates sont intéressés par la création d’une unité de fabrication de charcuterie hallal en Algérie, a indiqué, à Tizi-Ouzou, l’ambassadeur de la Croatie à Alger, Marin Andrijasevic. Présent à l’ouverture de la troisième édition du salon communal de l’agriculture de montagne d’Ath Yenni, M. Andrijasevic a indiqué qu’une usine dans son pays, spécialisée dans la fabrication de charcuterie hallal à base de viandes de bœuf et de poulets et ayant déjà ouvert des unités similaires dans des pays musulmans tels que le Qatar et l’Indonésie, cherche des partenaires algériens pour lancer cette activité en Algérie. "Cette usine cherche un partenaire algérien pour ouvrir une unité en Algérie et pénétrer ensemble le marché national et, à partir de l’Algérie, conquérir les autres pays de l’Afrique du nord et de l’ouest", a-t-il affirmé.